Telefony z Nougatem dla oszczędnych

Następcy telefonów Stylo 2 i Stylo 2 Plus wyposażone są w rysik, który można schować wewnątrz specjalnej komory w obudowie. Ich specyfikacja przedstawia się również interesująco, choć na pewno nie są to demony wydajności: Chipset: MT6750 1,5 GHz, osiem rdzeni

Wyświetlacz: 5,7 cala, 720p

13-megapikselowy aparat, 8-megapikselowa kamera do wideorozmów

Wymienny akumulator o pojemności 3200 mAh

Android Nougat

Wymiary: 155,6 x 79,8 x 7,4 mm

Waga: 149 g

LTE, 3G, 2G

Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0 Typ-B

Kolory: tytanowometaliczny, różowozłoty

Rysik Stylus Pen, radio FM, czytnik linii papilarnych Data premiery i ceny nie są jeszcze znane. Stylo 2 i Stylo 2 Plus debiutowały na rynku w cenach, odpowiednio, 130 i 230 dolarów.