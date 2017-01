To już oficjalne: LG G6 nie będzie modułowy

Pogłoski te potwierdził sam Skott Ahn, CEO firmy LG w wywiadzie udzielonym dla The Wall Street Journal. Publikacja tym samym potwierdziła nasze wcześniejsze domysły: niewielu użytkowników LG G5 była zainteresowana korzystaniem (a co za tym idzie również ich zakupem) z dodatkowych modułów do LG G5, stąd też producent postanowił zrezygnować z tego rozwiązania w swoim najnowszym flagowcu LG G6. Taka decyzja przełoży się korzystnie na koszt produkcji urządzenia, który według prezesa LG zmaleje nawet o 20%, a to z kolei z pewnością przełoży się na bardziej korzystną cenę końcową urządzenia. Odejście od technologii modułowej oznacza również o wiele lepszą konstrukcję telefonu. Ciekawe tylko, czy G6 będzie w jakikolwiek sposób rewolucyjny, skoro jego producent postanowił zrezygnować z nowości znanych z poprzedniej generacji.