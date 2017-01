Tym razem to Alcatel pokaże modułowego smartfona?

Kilka razy w ciągu ostatnich lat można było odnieść wrażenie, że Alcatel – jako producent telefonów, a obecnie smartfonów – przeżywa kryzys i może nawet zniknąć z rynku. Obecnie jednak należąca do koncernu TCL marka ma się całkiem dobrze, czego dowodem ma być wysyp premier na zbliżających się targach MWC 2017 w Barcelonie. Według pogłosek, Alcatel pokaże na nich aż pięć nowych modeli smartfonów, z których najciekawszy ma być ten jeden, modularny. Jego funkcjonalność będzie można rozszerzać i zmieniać poprzez montowanie różnych rodzajów tylnych ścianek. I to już niemal wszystko, co na ten temat wiemy. Niemal, bo pewnych powodów do domysłów dostarczają nam zdjęcia, z nietypowym – jak na smartfony – wykończeniem powierzchni tylnej ścianki. Trzeba przyznać, że wygląda ona całkiem ciekawie, a niektórzy dopatrują się w tych zdjęciach zintegrowanego podświetlenia LED. Lepiej jednak – zamiast zgadywać – uzbroić się jeszcze w chwilę cierpliwości.