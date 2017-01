Vertu Constellation - nowy smartfon luksusowej marki

Constellation to pierwszy smartfon producenta ze wsparciem Dual-SIM. Urządzenie będzie ręcznie składane w Anglii, a jego atutem ma być obudowa wykonana z aluminium oraz włoskiej skóry. Klientów z zasobnym portfelem powinien przyciągnąć też 140-karatowy, szafirowy kryształ, którym pokryty będzie wyświetlacz, a także całodobowy serwis doradczy dostępny po wciśnięciu czerwonego przycisku z boku. Smartfon wyposażony zostanie w 5,5-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości QHD, procesor Snapdragon 820, 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Znajdziemy tu ponadto 12-megapikselowy aparat z technologią ultrapixel i możliwością nagrywania materiałów w 4K, port USB typu C, głośniki stereo z Dolby Digital Plus oraz akumulator o pojemności 3220 mAh. Premiera urządzenia ma się odbyć w połowie lutego. Cena nie została ujawniona, ale sugerując się innymi produktami Vertu przypuszczamy, że będzie oscylowała w okolicach kilku tysięcy funtów.