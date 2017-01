Wiemy jak będzie nazywał się wirtualny asystent Samsunga

Microsoft ma swoją Cortanę, Apple - Siri, a Nokia pracuje nad Viki. Do grona szacownych asystentów wirtualnych zaliczyć będziemy mogli wkrótce Bixby'ego - bo tak nazywa się właśnie rozwiązanie opracowywane przez Samsunga. Nazwa została ujawniona przypadkowo przez samego producenta. Na oficjalnej stronie Samsunga zapraszającej do betatestów usługi płatności mobilnych, w rozwijanej liście przez pewien czas obok opcji "Zakupy" i "Samsung Pay Mini" dostępny był właśnie Bixby. Możemy przypuszczać, że Bixby będzie nie tylko zintegrowany z androidowymi aplikacjami, ale także z wspomnianymi już płatnościami Samsung Pay Mini. Obecność Bixby'ego na liście, świadczy też o tym, że oprogramowanie jest już niemal gotowe do użytkowania, więc powinniśmy zobaczyć je w akcji już niedługo. A lepszej premiery niż równej z Galaxy S8 Bixby nie będzie mógł sobie wymarzyć...