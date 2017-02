160 mln wyświetlaczy OLED dla iPhone'ów

Według niepotwierdzonych informacji, największy producent mobilnych wyświetlaczy OLED na świecie, firma Samsung Display, zapewni Apple’owi podzespoły do tegorocznego iPhone’a. Jak twierdzi redakcja The Investor, Apple podpisał z Samsungiem umowę na dostarczenie 160 milionów wyświetlaczy OLED na potrzeby nowego telefonu. Wygląda na to, że Apple z optymizmem patrzy w przyszłość iPhone’a i spodziewa się, że nowy model, choć rzekomo znacznie droższy, sprzeda się jeszcze lepiej niż poprzednie. Warto jednak pamiętać, że to nieoficjalne informacje. Te od producenta pojawią się co najmniej za pół roku.