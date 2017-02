Alcatel pokazał trzy nowe smartfony i ciekawą hybrydę

Alcatel A5 LED to pierwszy na świecie smartfon z interaktywną, diodową obudową. A5 LED realizuje nowe motto Alcatela – enjoy.now “Za sprawą A5 LED, Alcatel dostarcza nowe rozrywkowe funkcje takie, jak podświetlane powiadomienia i niespotykane wzory na tylnej części smartfona, które możesz stworzyć samemu. Zadbaliśmy także o bogate doświadczenie multimedialne oraz jeszcze więcej możliwości robienia i udostępniania zdjęć selfie. To idealny sprzęt dla ludzi, którzy doceniają zabawę i pozwalają sobie na odrobinę fantazji” – mówi William Dowie, Portfolio Management Director w Alcatel. Interaktywna obudowa Alcatela A5 LED umożliwia: podświetlanie powiadomień, z różnymi animacjami dla połączeń przychodzących, wiadomości, alarmów i powiadomień z aplikacji, dostosowanie warstwy LED do aktualnego ubioru z pomocą Color Catcher 2.0

uruchomienie animacji świetlnych dostosowanych do odtwarzanej muzyki Jak deklaruje producent, A5 LED sprawdzi się też w zastosowaniach multimedialnych. Dzięki szybkiemu transferowi danych 4G LTE i ośmiordzeniowemu procesorowi zapewnia płynne i szybkie działanie interfejsu, gier oraz filmów. Alcatel A5 LED wyposażono także w frontowy aparat 5 Mpix z doświetleniem LED, które pomoże w ciemnych warunkach. Oprogramowanie aparatu wzbogacono w tryb Face Beauty, a także Face Show. Aparat główny z matrycą 8 Mpix wspierany jest przez dwutonową lampę doświetlającą. Alcatel A5 LED dostępny będzie w Polsce w cenie ok. 900 zł. Pojawi się u wybranych partnerów od maja. Alcatel A3 to według zapewnień producenta design premium i bezpieczeństwo czytników biometrycznych wniesiony do segmentu przystępnych cenowo smartfonów. Atutem smartfona mają być też pomysłowe narzędzia do selfie. “Nasi klienci mówią nam, że robienie zdjęć i udostępnianie ich, a także gry i streamowane treści to najważniejsze elementy zabawy i smartfonowego lifestylu. A3 dostarcza to, a nawet więcej, dzięki świetnemu wyglądowi i niewysokiej cenie” – mówi William Dowie, Portfolio Management Director w Alcatel. W A3 znalazł się czytnik linii papilarnych i tryb prywatny dla zwiększenia bezpieczeństwa prywatnych danych. Możliwe jest także przypisanie pięciu aplikacji do kolejnych wzorów linii papilarnych, dzięki czemu ułatwione jest szybkie włączanie ulubionych programów już poziomu zablokowanego ekranu. Alcatel A3 pomaga aktywnym użytkownikom social mediów tworzyć i udostępniać najlepsze momenty na filmach oraz zdjęciach. Zastosowano w nim aparat frontowy 5 Mpix z diodą doświetlającą, a także główny aparat 13 Mpix również z doświetleniem LED. Selfie wykonywać można jednym muśnięciem czytnika linii papilarnych, a następnie dodać atrakcyjne efekty, korzystając z funkcji Face Mask i Face Show. Przygotowano również specjalny album selfie z funkcją Instant Collage, która pomoże grupować zdjęcia dla najlepszego efektu. Ekran HD o przekątnej 5 cali zapewnia dobrą czytelność w nasłonecznionym otoczeniu i jest idealny do przeglądania zdjęć i nagrań. Rozrywka w postaci gier online i streamowanych filmów daje najlepsze doświadczenia dzięki szybkiej łączności 4G LTE i wydajnemu, czterordzeniowemu procesorowi. Przedni głośnik generuje głośny i czysty dźwięk. Cena Alcatela A3 nie została jeszcze podana. Alcatel U5 to natomiast niedrogi smartfon 4G z ekranem o przekątnej 5 cali. Ma być przyjazny w użytkowaniu i wyposażono go w 5-calowy ekran oraz zaskakujące funkcje przydatne przy zdjęciach selfie. U5 przygotowano, aby robienie selfie było jeszcze fajniejsze, a to za sprawą funkcji Face Mask i Face Show. Znalazła się tu również frontowa lampa flash, dla wyraźniejszych fotografii w dzień i w nocy. Pięciocalowy ekran zapewnia świetny obraz, a łączność 4G LTE płynny streaming multimediów. Smartfon wyposażono w Tryb prosty, który ułatwi korzystanie ze smartfona osobom o gorszym wzroku lub nie znającym systemu Android. Znalazła się tu również aplikacja Phone Guard, która pomoże oszczędzać energię, podnieść wydajność urządzenia i wykryje ewentualne wirusy. Cena Alcatela U5 nie została jeszcze podana. Alcatel Plus 12 Napędzany przez Windows 10, Alcatel PLUS 12 to według producenta idealne mobilne biuro. Zaletami tabletu są: dwunastocalowy ekran Full HD, nowoczesny design oraz bogactwo funkcji. “Jako czołowy producent tabletów internetowych, jesteśmy przekonani, że urządzenia pozwalające na produktywność powinny być coraz to bardziej zintegrowane z łącznością komórkową. Alcatel stworzył serię PLUS – rodzinę wydajnych urządzeń 2-w-1 z łącznością komórkową 4G LTE i systemem Windows 10, które gwarantują pozostawanie w kontakcie niezależnie, gdzie się udasz. PLUS 12 to najnowszy przedstawiciel rodziny PLUS, który, dzięki większemu ekranowi zapewni jeszcze lepsze wrażenia z użytkowania. Jest również bardzo lekki i wygląda fantastycznie” - mówi Vittorio Di Mauro, Senior-Vice President w TCL Communication. - “Za sprawą PLUS 12, Alcatel stworzył idealne mobilne biuro”. Z szybką łącznością 4G/Wi-Fi PLUS 12 daje najlepsze wrażenia z użytkowania internetu. Komunikacja, współpraca ze znajomymi, tworzenie dokumentów, czytanie e-booków, korzystanie z zasobów Sieci, oglądanie wideo – z nowym, dużym ekranem Full HD doświadczenia z korzystania z tych funkcji są bogatsze. Dla wysokiej jakości wideokonferencji na froncie znalazła się kamera z matrycą 5 Mpix, głośniki stereo i czuły, cyfrowy mikrofon. Alcatel PLUS 12 Alcatel PLUS 12 Alcatel PLUS 12 Alcatel PLUS 12 Alcatel PLUS 12 «» Co więcej, odłączana klawiatura PLUS 12 może działać jako hotspot Wi-Fi dla 15 urządzeń jednocześnie. “Urządzenia 2-w-1 to ogromna wszechstronność i mobilność. Elastyczne rozwiązanie dopasowujące się do różnych sposobów użytkowania – przeglądania, tworzenia, zaangażowania” - powiedział Weng Kuan Tan, Intel Corporate Vice President i General Manager Client Computing Group w Chinach. - "PLUS 12 oparty na rozwiązaniach Intel Turnkey oraz nowym procesorze Intel® Celeron N3350, to wysoka wydajność w atrakcyjnym cenowo urządzeniu mobilnym”. PLUS 12 w wykorzystuje nowe funkcje Windows 10. Można skorzystać z identyfikacji użytkownika Windows Hello z wykorzystaniem czytnika linii papilarnych, aby szybko i wygodnie logować się do swojego urządzenia. Znajdą się tu również Windows Ink – wygodne narzędzie do tworzenia notatek; a także Cortana – osobisty, cyfrowy asystent, który pomoże szukać informacji, realizować zadania, ustawić przypomnienia i pracować bardziej produktywnie. PLUS 12 wyposażony został w szeroki zestaw złącz – USB-C, USB-A, micro-HDMI oraz jack 3,5 mm, dzięki którym możliwie najprostsze staje się podłączenie takich akcesoriów, jak zewnętrzna pamięć, myszka, głośniki, słuchawki, drugi ekran i wiele więcej. PLUS 12 jest jednym z najlżejszych i najbardziej poręcznych urządzeń 2-w-1 z ekranem 12”. Jego masa to zaledwie 990 gramów. Wykończony został eleganckim metalem o szczotkowanej fakturze, który nadaje mu szykownego i nowoczesnego wyglądu. Alcatel PLUS 12 pojawi się w Europie w lipcu, w cenie 499 euro. Dostępny będzie w kolorze grafitowym.