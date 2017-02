Archos pokazał dwa nowe smartfony i supermocny tablet

Archos 101 Saphir, czyli tablet, którego da się używać nie tylko w domu, ale także na zewnątrz, nawet w całkiem nieciekawych warunkach pogodowych. Ma wzmocnioną, gumowaną obudowę i spełnia wymogi certyfikatu IP54, co oznacza, że powinien bezpiecznie znieść zarówno upadki i uderzenia, jak i zachlapanie wodą czy deszcz. Naprawdę ciekawie prezentuje się, czyli tablet, którego da się używać nie tylko w domu, ale także na zewnątrz, nawet w całkiem nieciekawych warunkach pogodowych. Ma wzmocnioną, gumowaną obudowę i spełnia wymogi certyfikatu IP54, co oznacza, że powinien bezpiecznie znieść zarówno upadki i uderzenia, jak i zachlapanie wodą czy deszcz. Sama specyfikacja techniczna tabletu nie wydaje się natomiast szczególnie imponująca: ekran IPS o przekątnej 10,1 cala ma rozdzielczość zaledwie 1280×800 pikseli, a serce urządzenia stanowi 4-rdzeniowy procesor MediaTek MT8163, wspomagany przez 1 GB pamięci RAM. Do tego 16 GB miejsca na dane (plus karty Micro SD do 128 GB), główny aparat z matrycą o rozdzielczości 5 mln pikseli oraz przedni, 2-milionowy. Wrażenie robi za to akumulator o pojemności 6000 mAh, a także wbudowany moduł GPS, akcelerometr, wyjście micro HDMI czy port USB typu C. No i Android Nougat na pokładzie. Archos 50 Graphite i Archos 55 Graphite – to podobnie jak tablet urządzenia, które nie powinny kosztować zbyt wiele. Świadczy o tym specyfikacja techniczna, nieznana jeszcze w pełni, ale obejmująca już 4-rdzeniowe układy MediaTek MT6737. Oba smartfony wyróżniają podwójne aparaty fotograficzne, wykorzystujące matryce o rozdzielczości 12 mln pikseli, wspomagane przez układ ustawiania ostrości i lampkę LED. Dwa obiektywy będą wykorzystywane do twórczego regulowania poziomem rozmycia tła za fotografowanym obiektem. Dwa nowe smartfony –– to podobnie jak tablet urządzenia, które nie powinny kosztować zbyt wiele. Świadczy o tym specyfikacja techniczna, nieznana jeszcze w pełni, ale obejmująca już 4-rdzeniowe układy MediaTek MT6737. Oba smartfony wyróżniają podwójne aparaty fotograficzne, wykorzystujące matryce o rozdzielczości 12 mln pikseli, wspomagane przez układ ustawiania ostrości i lampkę LED. Dwa obiektywy będą wykorzystywane do twórczego regulowania poziomem rozmycia tła za fotografowanym obiektem. Oba smartfony pracować będą pod kontrolą Androida Nougat, a ich cena wynosić ma zaledwie około 130 euro.