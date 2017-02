BlackBerry KEYone pokazane oficjalnie na MWC 2017

BlackBerry KEYone ma spore szanse na to, by przejść do legendy jako prawdziwy "łabędzi śpiew" kanadyjskiego producenta. Nie jest to bowiem urządzenie stworzone przez TCL, a do którego Kanadyjczycy dołożyli tylko znane logo (w miejsce znaczka Alcatela...), ale ostatnia konstrukcja zaprojektowana całkowicie i bezpośrednio przez inżynierów BlackBerry. Na dodatek jest to smartfon wyposażony w fizyczną klawiaturę QWERTY – czy może być coś bardziej "jeżynkowego"? Ze względu na obecność klawiatury, smartfon wyposażony jest ekran o przekątnej "zaledwie" 4,5 cala, w klasycznych proporcjach 3:2. Przy rozdzielczości 1620×1080 pikseli daje to gęstość upakowania na poziomie 434 ppi. Korpus telefonu oparty jest na szkielecie z aluminium (takie też są wszystkie boki urządzenia), natomiast tylną ściankę pokryto teksturowaną, wygodniejszą do trzymania wykładziną. Sercem telefonu jest układ 8-rdzeniowy Snapdragon 625 z grafiką Adreno 506 i 3 GB pamięci RAM. Do tego 32 GB na dane, z możliwością rozszerzenia poprzez karty Micro SD. Ciekawie zapowiada się aparat nowego BlackBerry, oparty na 12-megapikselowej matrycy Sony IMX378 typu 1/2,3 cala (dość duże piksele o boku 1,55 μm) i obiektywie o jasności f/2,0. Dość powiedzieć, że tę samą matrycę wykorzystują tak znane z wysokiej jakości zdjęć telefony, jak Google Pixel czy HTC U Ultra. Z przodu znajduje się aparat z matrycą o rozdzielczości 8 mln pikseli. KEYone pracuje pod kontrolą systemu Android 7.1 Nougat wraz dodatkami takimi jak BlackBerry Hub i BlackBerry DTEK, zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania telefonu. Warto też dodać, że klawisze fizycznej klawiatury QWERTY mogą dodatkowo pełnić rolę touchpada lub rejestrować gesty wykonane na nich palcami, a każdy z nich może też pełnić rolę zdefiniowanego skrótu uruchamiającego wybraną aplikację czy proces. W klawiszu spacji znalazło się natomiast miejsce na wbudowany czytnik linii papilarnych. Akumulator urządzenia ma pojemność 3505 mAh, co wraz z obsługą technologii Qualcomm Quick Charge 3.0 pozwala naładować go od 0 do 50% w ciągu 36 minut. Wymiary urządzenia to 149,3×72,5×9,4 mm, a waga to 180 gramów. Cena nowego BlacBerry KEYone to 599 euro.