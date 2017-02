Bluboo Dual: z podwójnym aparatem fotograficznym

Przyznam, że mam pewien problem z ustaleniem detali technicznych dotyczących smartfonu Bluboo Dual, ponieważ informacja prasowa, jaką otrzymaliśmy, jest dość niekonkretna. Zwróciłem się z prośbą o wyjaśnienia, ale wobec braku odpowiedzi postanowiłem cytować fragmenty informacji prasowej, a następnie tłumaczyć, jak je rozumiem (strasznie się przy tym wymądrzam). Treść oryginalnej informacji prasowej dostępna jest tutaj. Urządzenie charakteryzuje się zastosowaniem dwóch obiektywów głównego aparatu fotograficznego, dzięki którym na zdjęciach możliwe będzie jeszcze lepsze odwzorowanie głębi ostrości. Interpretacja: Dzięki dodatkowemu obiektywowi, przesuniętemu względem osi podstawowego obiektywu głównego aparatu, możliwe jest zarejestrowanie odległości poszczególnych elementów zdjęcia od aparatu (prosta technika triangulacji, na podobnej zasadzie zbierane są dane do zdjęć 3D, stosowano ją też przy pierwszych autofokusach). Dobrze ilustruje to GIF dołączony informacji prasowej: Dzięki temu algorytmy wykorzystywane przez smartfon Bluboo są w stanie z różną intensywnością rozmywać poszczególne plany zarejestrowanego zdjęcia - plan najbliższy (wcale), plan nieco dalszy (delikatnie), plan daleki (mocno), więc w efekcie wygląda to zapewne w miarę naturalnie. Do tego dochodzi też prawdopodobnie możliwość regulacji stopnia rozmycia, oferowana przez oprogramowanie smartfona. W każdym razie nie da się lepiej lub gorzej odwzorować głębi ostrości, jakkolwiek zgrabnie by to nie brzmiało. Głębia ostrości może być po prostu większa lub mniejsza (płytsza). A nie lepiej czy gorzej odwzorowana. Główny aparat fotograficzny składa się z dwóch obiektywów produkcji Sony. Pierwszy z nich- szerokokątny i 13-megapikselowy - odpowiada za fotografowanie obiektów znajdujących się na pierwszym planie kadru. Obiektywy nie mają rozdzielczości, więc obiektyw może być szerokokątny, ale już nie 13-megapikselowy. To przede wszystkim, zapewne nie tylko mnie razi ten skrót myślowy/błąd merytoryczny. Po drugie nie wiadomo, czy firma Sony rzeczywiście produkuje obiektywy głównego modułu fotograficznego, czy też jest tylko producentem matryc cyfrowych, wykorzystywanych w tym module. Wobec braku odpowiedzi agencji obstawiam, że chodzi tylko o to drugie, czyli prawdopodobnie jedna z matryc ma rozdzielczość 13 mln pikseli i jest produkowana przez Sony. Poza tym obiektyw nie fotografuje. Nawet obiektyw wraz z matrycą nie fotografuje, co najwyżej rejestrują wspólnie to, co fotografuje użytkownik smartfona. A jak już obiektyw wraz z matrycą rejestrują, to wszystko, nie tylko obiekty znajdujące się na pierwszym planie. Przesłona ƒ/2,0 przepuszcza do matrycy więcej światła, ułatwiając robienie zdjęć przy słabym oświetleniu. Po pierwsze przysłona, nie przesłona. Po drugie, tak naprawdę ciężko mówić o przysłonie, bo nie jest to jakiś mechanizm umożliwiający regulację otworu przysłony. Ale OK, powiedzmy, że jest to przysłona stała. Po trzecie, jak pojawia się stwierdzenie "więcej", to powinno za nim podążyć słowo "niż" i jakiś punkt odniesienia. Bez tego to stwierdzenie nic nie wnosi. Kiedy to okaże się niewystarczające, z pomocą przyjdzie dwutonowa dioda doświetlająca. Zapewne chodzi o wbudowaną lampkę LED dysponującą diodami o dwóch różnych temperaturach barwowych, wykorzystywanych zamiennie w zależności od zmierzonego balansu bieli. A jeśli algorytmy aparatu są bardzo mądre, to dioda cieplejsza może być także używana wtedy, gdy wykryje on obecność twarzy w kadrze (cieplejsze światło - ładniejszy portret, oczywiście tylko generalnie). Niemniej nie wiadomo, czy aparat w Bluboo jest aż tak mądry. Zadaniem drugiego, pomocniczego 2-megapikselowego obiektywu, jest utrwalenie tła kadru. Jak wyżej – drugi obiektyw dzięki przesunięciu rejestruje CAŁY kadr (nie tylko jego tło!) pod nieco innym kątem, dzięki czemu oprogramowanie smartfona może w prosty sposób obliczyć odległość poszczególnych obiektów w kadrze od aparatu. Po naciśnięciu spustu migawki oprogramowanie łączy obie fotografie w jedną – taką, na której widoczna jest głębia ostrości. Skrót myślowy, trochę zbyt daleko posunięty. Głębia ostrości widoczna jest ZAWSZE, na każdym zdjęciu. Jakaś. W tym przypadku chodzi zapewne o płytką głębię ostrości, której widok na zdjęciach wykonanych smartfonem jest rzeczywiście dość niezwykły. Przed zrobieniem zdjęcia, poziom rozmycia tła można dostosować do swoich preferencji. Super! Nawet przed zrobieniem zdjęcia, a zatem podgląd na ekranie na żywo symuluje późniejszy efekt rozmycia tła widoczny na zdjęciu. Bluboo Dual został również wyposażony w 8-megapikselowy aparat, umieszczony nad wyświetlaczem. Wykonane nim zdjęcie jest identyfikowane pod kątem wieku i płci osoby na nim utrwalonej. Na tej podstawie smartfon może dobrać sugerowany filtr makijażu. Do dyspozycji jest m.in. możliwość rozjaśniania skóry, usunięcia niepożądanych elementów czy malowania ust szminką. Imponujące zastosowanie algorytmów rozpoznających twarz w kadrze. Ciekawe tylko, jak zareaguje użytkowniczka smartfona, której na podstawie identyfikacji wieku i płci smartfon zasugeruje zastosowanie potężnego makijażu ;-) Twórcy nie zapomnieli również o dodatkach – postać na zdjęciu łatwo może wzbogacić się o okulary, nową fryzurę, kolczyki, opaskę czy nawet brodę. Zabawa na całego. No dobra, koniec wymądrzania się. Reszta tego wpisu to już czysty cytat z informacji prasowej, od tego miejsca napisanej już dość zgrabnie i poprawnie merytorycznie: W smartfonie zastosowano 5,5-calowy wyświetlacz FHD (1920 x 1080), który został pokryty szkłem wykonanym w technologii 2,5D. Producent wykorzystał podwójny digitizer, dzięki któremu smartfon można obsługiwać mokrymi dłońmi, a także w rękawiczkach. Posiada on aż 10 punktów jednoczesnego dotyku, co może ułatwić obsługę niektórych gier i aplikacji. Urządzenie działa pod kontrolą czterordzeniowego procesora ARM Cortex-A53 o taktowaniu 1,5 GHz, który wspierany jest przez 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej, przeznaczonej na system operacyjny Android 6.0 Marshmallow oraz pliki użytkownika. Pamięć można rozszerzyć za pomocą kart microSD o pojemności do 256 GB. Wymiennie z kartą pamięci, w smartfonie można zainstalować drugą kartę SIM. Do weryfikacji tożsamości użytkownika wykorzystano umieszczony z tyłu urządzenia czytnik linii papilarnych, którego czas reakcji wynosi 0,1 sekundy. Za czas pracy na pojedynczym ładowaniu odpowiada litowo-jonowy akumulator o pojemności 3000 mAh. Sugerowana cena detaliczna Bluboo Dual wynosi 629 zł brutto. Smartfon dostępny jest kolorze czarnym, złotym i różowego złota i objęty 24-miesięczną gwarancją, realizowaną na terenie kraju.