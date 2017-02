Czas pożegnać 32-gigabajtowe iPhone’y?

Według badań TrendForce, firma Apple planuje pozbyć się 32-gigabajtowej odmiany iPhone’a. Ta ma się pojawić po raz ostatni w tym roku, a w przyszłości do wyboru mamy mieć już tylko 64-gigabajtową wersję i 256-gigabajtową. Wygląda na to, że zarówno iOS, jak i gry i aplikacje na niego, zaczynają zajmować na tyle dużo przestrzeni, że 32-gigabajtowa wersja telefonu straci sens. Obserwacja Apple’a poniekąd słuszna, ale ciekawi jesteśmy jak odbije się to na cenie tych telefonów,