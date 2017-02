Czyżbyśmy poznali wygląd nowej Xperii X?

Jeżeli wierzyć przeciekom, które właśnie wypłynęły do Sieci, to tegoroczna Xperia X z wyglądu będzie nieco podobna do tej poprzedniej generacji. Różnić się będzie mniejszą grubością ramki wokół wyświetlacza, co wymusiło też rezygnację z umieszczenia logo Sony z przodu urządzenia.

Na razie nie wiemy nic o specyfikacji technicznej tegorocznej Xperii Z. Zakładamy jednak, że tak jak zeszłoroczna, będzie wyposażona w układy scalone z tej średniej półki cenowej. Szczegóły mamy poznać na targach Mobile World Congress, które zaczynają się w przyszłym tygodniu.