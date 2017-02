Goclever Quantum 470 Pro Rugged - smartfon w ultraodpornej obudowie

Smartfon został wyposażony w 4-rdzeniowy procesor 1,5 GHz wspierany przez 2 GB pamięci RAM DDR3. Telefon pracuje pod kontrolą systemu Android 6.0. Obudowa Quantum 470 Pro Rugged została wykonana z tworzywa sztucznego z elementami aluminium, a norma określająca stopień ochrony to IP68. Oznacza to, że telefon jest w pełni zabezpieczony przed wnikaniem pyłu oraz wilgoci. Co więcej, 4,7-calowy ekran chroni Gorilla Glass 3, dzięki czemu nowy smartfon Goclever jest odporny również na zarysowania. Użytkowników ucieszy pojemna bateria (4500 mAh) z funkcją powerbanku, trzy funkcyjne przyciski (SOS, Push to Talk i spust migawki), dwie kamery (13 i 5 MP), barometr, kompas, żyroskop, LTE, NFC i miejsce na drugą kartę SIM. Smartfon jest już dostępny w cenie 849 zł.