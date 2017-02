Google Assistant również na smartfonach Nexus i... LG

Według przecieków, do których dotarli dziennikarze, Google Assistant ma trafić również na starsze smartfony firmowane przez Google, należące do rodziny Nexus. Ale niestety nie wszystkie, chodzi tylko o dwa ostatnie modele: Nexus 6P (na zdjęciu), produkowany przez Huawei oraz Nexus 5X, powstający we współpracy z LG. Co ciekawe, z tą ostatnią firmą wiąże się jeszcze jedna ciekawa pogłoska. Najnowszy model tej firmy, czyli LG G6, również ma oferować możliwość korzystania z asystenta firmy Google, dającego możliwość wygodnej, głosowej obsługi smartfona, który zaczyna zachowywać się jak urządzenie dysponujące sztuczną inteligencją. Być może zatem jest to dopiero początek pewnej tendencji, a Google Assistant, wraz z nową wersją systemu Android (już na literę "O") trafi ostatecznie do znacznie większej liczby smartfonów i stanie się nowym standardem tej grupie urządzeń. To niewątpliwie ciekawa perspektywa.