Huawei P10 i P10 Plus: kolorowe i wodoodporne

Podczas oglądania czegoś pomiędzy show a konferencją prasową, czyli prezentacji nowych modeli Huawei P10 i P10 Plus można było odnieść wrażenie, że bogactwo odmian kolorystycznych to najważniejszy wyróżnik nowych smartfonów chińskiego producenta. Na szczęście Huawei ma do zaoferowania znacznie więcej, niż tylko obudowy w niezwykłych barwach, choć z drugiej strony wydaje się, że jeszcze nigdy różnica między modelem poprzednim (P9 i P9 Plus) a jego następcami nie była w przypadku Huawei taka mała. Więc stąd może wynika mocniejszy akcent położony na kolorystykę. Żeby nie być gołosłownym – konkrety. Huawei P10 wyposażono w ekran o rozdzielczości Full HD i przekątnej 5,1 cala, natomiast model H10 Plus to już 5,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560×1440 pikseli. W obu przypadkach ekran pokryte są odpornym szkłem Gorilla Glass w wersji 5. Parametry techniczne i właściwości odświeżonego podwójnego aparatu produkowanego nadal we współpracy z firmą Leica nie okazały się żadną niespodzianką – to rozwiązania znane już z zaprezentowanego w zeszłym roku Huawei Mate 9. Chiński producent określa nową wersję aparatu jako Leica Dual Camera 2.0, a różnica w stosunku do podwójnego aparatu z P9 polega na tym, że monochromatyczna matryca (ta pozbawiona filtra barwnego) ma teraz rozdzielczość 20 mln pikseli. Matryca kolorowa natomiast nadal pozostaje 12-milionowa. Szczegółowo nowy aparat opisaliśmy w oddzielnym artykule. Warto też wspomnieć o przednim aparacie, o którym po raz pierwszy Huawei mówi, że też został opracowany z firmą Leica. Wyposażono go w 8-megapikselową matrycę. Sercem obu wersji smartfona – tak jak w Mate 9 – jest 8-rdzeniowy układ Kirin 960, współpracujący z 4 GB pamięci RAM (P10 Plus występować też będzie w wersji z 6 GB RAM). Do tego 64 GB pamięci na dane (P10 Plus – wersja z 128 GB) i oczywiście możliwość używania kart Micro SD, wymiennie z drugą kartą SIM. Nie zabrakło też szybko ładowanych akumulatorów: P10 ma ogniwo o pojemności 3200 mAh, a P10 Plus – 3750 mAh. Od przybytku głowa nie boli, ale w odmianach kolorystycznych Huawei P10/P1o Plus można się trochę zagubić. Do wyboru będą na przykład aż dwie odmiany złotych obudów, do tego różowo-złota, niebieska, zielona, biała, czarna, srebrna. Do wyboru, do koloru. Huawei P10 kosztować będzie 649 euro, natomiast Huawei P10 Plus od 699 euro aż do 799 euro, w zależności od ilości pamięci RAM i ROM. Polska jest jednym z krajów, do których nowe smartfony trafią w pierwszej kolejności – zapewne już w marcu.