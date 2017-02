Huawei P10 Lite: wygląd i najważniejsze parametry techniczne

Nowy "masowy" telefon Huawei prezentuje się równie elegancko, co... zwyczajnie. Bez szczególnych eksperymentów stylistycznych – duży płaski ekran w wyraźnymi ramkami, brak przycisków na przedniej ściance, pojedynczy aparat i czytnik linii papilarnych z tyłu. Klasyka. Prawdopodobna specyfikacja techniczna nowego smartfona to ośmiordzeniowy układ Kirin 655 (taktowanie rdzeni 1,7–2,1 GHz) i aż 4 GB pamięci RAM. Do tego 64 GB na dane i system Android, oczywiście w najnowszej wersji Nougat. Całkiem niezła ta specyfikacja, ale w tej kategorii sprzętu liczy się jeszcze jedno – atrakcyjna cena. Tej jeszcze nie znamy, ale patrząc na dotychczasową politykę cenową Huawei, możemy się spodziewać naprawdę atrakcyjnej oferty.