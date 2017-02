iPhone 7 Matte Black: czarna farba łuszczy się i odpada

Problem dotyczy iPhone'ów 7 w wersji Matte Black i jest zgłaszany przez coraz większą liczbę użytkowników. Wierzchnia, matowo-czarna warstwa, którą pokryty jest telefon, ma skłonność do łuszczenia się i odpadania. Na dodatek, jak podkreślają użytkownicy, nie ma to związku z intensywnością wykorzystywania telefonu, więc troskliwe i delikatne traktowanie urządzenia niewiele pomaga. Pierwsze zgłoszenia problemu miały miejsce już w listopadzie zeszłego roku, a więc zaledwie dwa miesiące po premierze telefonu. Obecnie liczba tego typu przypadków zdecydowanie rośnie. W większości przypadków sprawa dotyczy boków urządzenia, zwłaszcza w okolicy przycisków bocznych lub głośniczka. Zdarzają się jednak przypadki, w których farba odłazi nawet na dużych, płaskich powierzchniach, takich jak tylna ścianka iPhone'a 7. Na razie, jak donoszą użytkownicy, Apple nie przyjmuje reklamacji z tego powodu, odpowiadając, że chodzi tylko o kosmetyczne uszkodzenia. Może mieć to negatywny wpływ na wizerunek firmy w oczach obecnych i potencjalnych konsumentów, tym bardziej, że podobną wpadkę z odłażącą farbą Apple zanotowało już przy modelu iPhone 5. iPhone 7 Matte Black - przykłady odpadającej farby iPhone 7 Matte Black - przykłady odpadającej farby iPhone 7 Matte Black - przykłady odpadającej farby iPhone 7 Matte Black - przykłady odpadającej farby iPhone 7 Matte Black - przykłady odpadającej farby «»