iPhone 8 rzekomo ma kosztować majątek

Jak donosi informator za którego ręczy redakcja Fast Company, iPhone 8 ma kosztować ponad tysiąc dolarów. Ma to być ekskluzywne urządzenie, stworzone by uhonorować dziesięć lat sukcesów iPhone’a na rynku. Jak twierdzi szef firmy Sharp, iPhone 8 ma posiadać „okropny”, jak go w 2013 roku nazwał Tim Cook, panel OLED w roli wyświetlacza. Innych informacji z źródeł o jakiejkolwiek wiarygodności na razie brak. Telefon ma pojawić się w sprzedaży jeszcze w tym roku.