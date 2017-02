LG G6 już oficjalnie! Premiera na targach MWC 2017

LG G6 to zupełnie nowe otwarcie i nowy smartfon w ofercie koreańskiego producenta, zapowiadający totalnie inną koncepcję telefonu, stanowiącego idealne połączenie długiego czasu na baterii, świetnego designu i – co bardzo podkreśla LG – świetnego ekranu. Ekran Full Vision Koncepcja określona jest jako Full Vision – dużego ekranu (przekątna 5,7 cala), ale w smartfonie, który idealnie pasuje nawet do mniejszej, kobiecej dłoni. Potwierdzona jest już została również wodoodporność, świetne właściwości związane z odtwarzaniem muzyki i duża wydajność w grach: LG podkreśla, że zwiększyła się średnia wielkość smartfonów oraz ich wykorzystanie w celach rozrywkowych, natomiast z drugiej strony konsumenci nie chcą smartfona, który nie mieści się w kieszeni. I stąd LG G6 - z dużym ekranem, ale średnią wielkością całego smartfona, pasującego do jednej dłoni i do kieszeni. W większości przypadków obsługujemy smartfona jedną ręką – więc pod tym kątem zaprojektowano LG G6. Równocześnie LG stara się przekonać oglądających, że proporcje 18:9 są najlepsze, uniwersalne, a nawet nawiązują do niektórych klasycznych obrazów sprzed kilku wieków. Przede wszystkim są to jednak proporcje idealne do odtwarzania większości współcześnie produkowanych filmów. Dolby Vision i HDR 10 – systemy poprawiające jakość obrazu wyświetlanego na ekranie LG G6. LG G6 – pierwszy smartfon świata obsługujący Dolby Vision! Netflix i Amazon będą emitować produkcje spełniające ten standard. Gry mobilne LG dogadało się z Google – kupując LG G6, dostajesz od razu całkiem niezły zestaw gier za darmo: Temple Run 2, Spider Man, Cooki Jam, Genies&Gems, Crossy Road, SimCity Buildt Budowa Zaokrąglone rogi (również w przypadku ekranu). To także ma przy okazji chronić G6 przed uszkodzeniami. Metal i szkło – klasyka i wytrzymałość. Do tego bardzo klasyczne proporcje: Trzy wersje kolorystyczne: LG podkreśla zwiększoną wytrzymałość nowego smartfona, a także większy akumulator i lepsze rozprowadzanie ciepła, między innymi dzięki specjalnie zaprojektowanym rurkom cieplnym. A wszystko to przyjazne dla środowiska: No i jeszcze jedno: wodoodporność! IP68, czyli spokojnie możemy go nawet umyć pod kranem. Ale nikt nie pokazał jednak na prezentacji, że można z nim pływać i nurkować... Google Assistant na pokładzie LG G6! Działa nawet wtedy gdy ekran smartfona jest wyłączony. Wystarczy powiedzieć OK Google – i zadać pytanie lub wydać polecenie. Niestety, na razie tylko po angielsku i niemiecku, ale "pracujemy nad innymi językami". Wbudowany aparat LG G6 nadal wyposażony jest w dwa obiektywy na tylnej ściance, z których jeden jest szerokokątny (125 stopni). Zwiększona została rozdzielczość szerokokątnych zdjęć – do 13 mln pikseli. Taki sam sensor znajduje się za obiektywem standardowym (71 stopni), który wyposażony został w nową generację systemu stabilizacji optycznej, opracowanego wspólnie z firmą Qualcomm. Jasność szerokiego obiektywu to f/2,4, natomiast standard oferuje imponujące f/1,8. Co najważniejsze, LG G6 oferuje możliwość płynnego "zoomowania" między obiektywem standardowym i szerokokątnym. Również podczas nagrywania wideo w rozdzielczości 4K. Co ciekawe, również obiektyw z przodu może się pochwalić bardziej szerokokątnym ujęciem (100 stopni zamiast zwyczajowych 82 stopni). Oferuje on światło f/2,2 i przenosi obraz na matrycę o rozdzielczości 5 mln pikseli. Inne ciekawe możliwości aparatu w LG G6 to m.in. panoramy 360 stopni, zdjęcia w formacie 1:1 wraz z podglądem wcześniej wykonanych fotografii, zdjęcia kwadratowe z wyświetlaną inspiracją, dwa zdjęcia kwadratowe, które można ze sobą połączyć. Instagramowcy powinni pokochać tego smartfona... Najważniejsze dane techniczne Na jednym slajdzie, już oficjalnie: Cena LG G6? Na razie jej oficjalnie nie podano. Przedsprzedaż telefonu powinna się rozpocząć już na początku marca, a prawdopodobna cena zmieści się między 650 a 700 dolarami. Podsumowując LG G6 oferuje: rozmiar wygodny do trzymania i obsługi jedną ręką

duży ekran (5,7 cala) o proporcjach 18:9

metalowy korpus

wodoodporność (IP68)

czytnik linii papilarnych

podwójny aparat fotograficzny na tylnej ściance, z "zoomem"

ALE niestety także niewymienny akumulator 3300 mAh

brak jakiejkolwiek modułowości Nie da się ukryć, że w porównaniu do LG G5 z zeszłego roku firma zrobiła krok do przodu (lepszy aparat, ładniejszy i bardziej wytrzymały korpus, świetny ekran), ale i krok do tyłu, zwłaszcza pod względem niewymiennych akumulatorów i wycofanie się chyłkiem z koncepcji wymiennych modułów zmieniających możliwości smartfona. G6 wydaje się przez to konstrukcją bardziej zwyczajną, niezbyt wyróżniającą się na tle wielu innych smartfonów, z którymi będzie rywalizować.