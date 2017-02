LG G6 w trzech odmianach: białej, platynowej i czarnej

O LG G6 pisaliśmy już wielokrotnie, a cały zestaw informacji na jego temat znajdziecie pod tym linkiem . Teraz zatem przypomnijmy tylko to, co najważniejsze: 5,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1440×2880 pikseli, podwójny moduł aparatu fotograficznego na tylnej ściance (13 mln pikseli) plus matryca o rozdzielczości 8 mln pikseli w aparacie przednim, układ Qualcomm Snapdragon 821 wraz 4 GB pamięci RAM i 32 GB na dane, akumulator 3200 mAh. Oczywiście nadal są to jeszcze informacje nieoficjalne, a szczegółów i potwierdzenia dowiemy się już jutro. Już dziś poznaliśmy za to trzy odmiany kolorystyczne nowego smartfona: białą, platynową/srebrną oraz czarną. Zdjęcie potwierdza także oczywiście podwójny aparat fotograficzny, który wraz z umieszczoną pomiędzy obiektywami lampką oraz znajdującym się nieco poniżej czytnikiem linii papilarnych sprawia, że LG G6 wygląda trochę jak zdziwiony robocik. Całkiem sympatycznie. Warto jeszcze raz zauważyć, że LG nie oferuje ani zakrzywionego ekranu, ani nawet nie styka się on – zgodnie z nowymi trendami – z obu krawędziami korpusu. Mimo to, dzięki niedużym ramkom (zwłaszcza u góry) i mocno zaokrąglonym brzegom G6 prezentuje się świeżo i nowocześnie, a metalowy, odporny na zanurzanie pod wodę korpus obiecuje dużą trwałość smartfona. Zresztą chwali się tym sam koreański producent. Oczywiście nadal nie znamy jeszcze wszystkiego, w tym bardzo istotnej informacji, jaką jest cena nowego LG G6. Ta kwestia powinna zostać wyjaśniona już jutro.