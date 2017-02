LG oficjalnie o swoim modelu G6

Jak twierdzi LG, nowy model G6 został poddany wielu wymagającym testom i wyposażony w nowe opcje zabezpieczeń. Dzięki temu LG Electronics zamierza zawiesić poprzeczkę niezawodności swojego flagowego smartfona G6 na najwyższym poziomie. Aby potwierdzić jego wytrzymałość w najbardziej niekorzystnych warunkach, LG przeprowadziło kompleksowe testy środowiskowe, bardziej wymagające niż obecnie stosowane metody testowania przyspieszonego cyklu życia produktu. Testy przyspieszonego cyklu życia produktu sprawdzają wytrzymałość urządzenia na temperaturę, wilgotność, pyły, wodę, różne substancje, wstrząsy, upadki i inne potencjalnie szkodliwe czynniki. W ten sposób poszczególne elementy smartfona, w tym procesor, ekran, bateria, kamera i czytnik linii papilarnych, poddawane są gruntownej ocenie. Nowe, kompleksowe testy środowiskowe łączą analizę kilku różnych czynników ryzyka i weryfikują ich jednoczesny wpływ na urządzenie. Zamiast badać działanie odrębnych czynników, poszczególne części smartfona są testowane w różnych złożonych sytuacjach. Z zwiększyć niezawodność flagowego modelu, firma LG skupiła się na dwóch kluczowych aspektach: poziomie ciepła i wydajności baterii. Temperatura pracy urządzenia została zoptymalizowana poprzez zastosowanie specjalnych kanalików, a bateria zyskała nową jakość dzięki poprawkom konstrukcyjnym i bardziej wymagającym testom. Zbyt wysoka temperatura smartfona powoduje nie tylko dyskomfort użytkownika, ale jest też głównym sprawcą krótszej żywotności baterii. Aby ją kontrolować i zapewnić optymalną przewodność cieplną, LG zastosowało w modelu G6 wykonane z miedzi kanaliki powszechnie stosowane w laptopach i komputerach stacjonarnych, aby zapobiegać ich przegrzaniu. Kanalik ciepła użyty w modelu G6 pomaga obniżyć temperaturę procesora o 6-10%. Twórcy nowego flagowca zwiększyli również odległość pomiędzy procesorem a układem scalonym sterującym ekranem, który również stanowi źródło ciepła. „Nowy model LG G6 przenosi standardy określające jakość i niezawodność na nieznany dotąd poziom” powiedział Lee Suk-Jong, główny wiceprezes i szef działu operacji globalnych w LG Mobile Communications Company. „LG będzie nadal dostarczać produkty najwyższej jakości potwierdzonej w testach, którym mogą zaufać nasi klienci”. Innowacyjny ekran LG G6 W najnowszym smartfonie G6, firma LG Electronics wykorzysta pełnię możliwości interfejsu UX 6.0, dostosowując go tak, by maksymalnie wykorzystać zalety dużego ekranu. Nowy flagowiec LG wyposażono w 5,7-calowy wyświetlacz QHD+ FullVision (2880 x 1440) o niespotykanej do tej pory proporcji obrazu 18:9. Dzięki temu, prezentowane treści zapełniają niemal całą przednią powierzchnię smartfona. Jego ergonomiczne wymiary to wynik dokładnej analizy zachowań użytkowników, której celem było zapewnienie maksymalnej wygody i kompatybilności z już dostępnymi treściami, ale też z tymi, które są obecnie w przygotowaniu. Funkcja UX umożliwia maksymalne wykorzystanie możliwości wyświetlacza FullVision, dzięki czemu zapewnia wysoki komfort użytkowania oraz korzyści takie jak: Wiele opcji wyświetlania klipów wideo czy stron internetowych

Wyjątkowo realistyczne zdjęcia w formacie 18:9, dzięki udoskonalonej kamerze z nowymi funkcjami specjalnymi

Wykonywanie wielu czynności jednocześnie, dzięki inteligentnie zaprojektowanemu interfejsowi użytkownika, który pozwala na otwarcie dwóch idealnie kwadratowych okien obok siebie Nowe doświadczenia w nowym formacie Znajdujący się w LG G6 wyświetlacz FullVision zapewnia użytkownikom zupełnie nowe wrażenia – duży ekran z poszerzoną górna i dolną częścią, pozwala użytkownikom na wyświetlanie większej ilości informacji podczas surfowania po sieci czy czytania e-booków. Takie rozwiązanie gwarantuje też niespotykane do tej pory doświadczenia towarzyszące oglądaniu filmów lub graniu w gry. Debiut LG G6 zapoczątkuje nową erę smartfonów premium o proporcji ekranu 18:9. Rynek aplikacji mobilnych zawiera coraz więcej filmów, aplikacji i gier dostosowanych do wyświetlacza w takim rozmiarze. Co więcej, by zwiększyć komfort użytkowania, dodano funkcję, która pozwala użytkownikom na wyświetlanie w formacie 18:9 także treści, które oryginalnie zostały stworzone w proporcji 16:9. Jeszcze większe możliwości aparatu W nowym modelu LG G6 znacznie udoskonalono aparat - wyposażono go w szereg nowych funkcji które zwiększa wygodę i pozwolą użytkownikom czerpać jeszcze więcej radości z rozrywki. Funkcja Square Camera dzieli wyświetlacz 18:9 na dwa identyczne kwadratowe obrazy. Dzięki temu użytkownicy mogą robić zdjęcia w formacie 1:1 i edytować je w sąsiednim oknie. Wspomniany format jest powszechnie wykorzystywany przez aplikacje mediów społecznościowych takie jak Instagram. Dodatkowo, wprowadzono nowy tryb fotografowania zwany Food Mode, który zapewnia wysoką jakość i idealne nasycenie kolorów podczas uwieczniania na zdjęciach ulubionych potraw. Dodano również możliwość tworzenia przez użytkowników plików w formacie GIF, które pozwalają na zapętlenie od 2 do 100 obrazów. Wielozadaniowość prosta jak nigdy dotąd Dzięki wyświetlaczowi w proporcji 18:9 użytkownicy LG G6 zyskują zupełnie nową jakość podczas codziennego korzystania ze smartfona. Odbieranie połączenia w okienku znajdującym się tuż obok kalendarza, podgląd galerii zdjęć przy jednoczesnym edytowaniu wiadomości czy tworzenie notatek w jednym oknie podczas swobodnego surfowania po sieci w drugiej części ekranu to tylko niektóre z opcji, jakie oferuje nowy flagowiec. Innowacyjny wyświetlacz pozwala również na utworzenie tapety składającej się z połączenia wielu zdjęć. Taki kolaż wyświetli się na ekranie blokady telefonu. Dwa idealne kwadraty, które tworzą się dzięki proporcji 18:9 pozwalają także na zupełnie nowy sposób korzystania z jednej aplikacji, np. podczas korzystania z kalendarza ustawienie smartfonu G6 poziomo, sprawia, że kalendarz wyświetli się w oknie po lewej, podczas gdy szczegółowy plan będzie dostępny w oknie po prawej. Liczba istniejących kombinacji jest niewyczerpana. „LG G6 z ekranem FullVision powstał na bazie filozofii, jaka przyświeca ekspertom z branży filmowej. Według nich proporcja ekranu 18:9 stanowi w erze cyfrowej najlepszy wybór, jeśli chodzi o oglądanie zarówno starszych, jak i zupełnie nowych treści” mówi Juno Cho, prezes LG Electronics Mobile Communications Company. „Podczas prac nad projektem naszego najnowszego smartfona, trzymaliśmy się właśnie tej koncepcji, ale też udało się nam ją rozbudować i wynieść na zupełnie nowy poziom. Wykorzystaliśmy format ekranu 18:9 na wiele różnych sposobów. Myślę, że użytkownicy docenią fakt, iż uczyniliśmy LG G6 jeszcze bardziej wydajnym urządzeniem o tylu zastosowaniach”. Nowy model LG G6 zostanie zaprezentowany 26 lutego 2017 roku podczas światowych targów telekomunikacyjnych MWC w Barcelonie.