LG X power2 ma być niezawodny

«» LG X power2 wyposażono w akumulator o pojemności 4 500 mA, dzięki któremu użytkownicy, którzy często korzystają z aplikacji i gier pobierających dużo energii czy też oglądają na ekranie swoich smartfonów treści multimedialne, takie jak klipy czy filmy wideo, będą mogli cieszyć się rozrywką dłużej. Kiedy akumulator jest pełny, użytkownik LG X power2 może odtwarzać filmy przez około 15 godzin bez przerwy, przez 14 godzin wyświetlać wskazówki nawigacji, lub surfować po sieci przez 18 godzin. Co więcej, LG X power2 wyposażono w technologię szybkiego ładowania. Po godzinie ładowania bateria jest w połowie pełna. Aby naładować ją w całości, należy podłączyć ładowarkę na około 2 godziny, czyli dwukrotnie krócej niż w przypadku większości telefonów dostępnych na rynku. LG X power2 został wyposażony w 5,5-calowy wyświetlacz HD z technologią In-cell Touch. Co więcej, inżynierowie LG udoskonalili właściwości wyświetlania, dzięki czemu treści prezentowane na ekranie są dobrze widoczne także podczas korzystania z urządzenia na zewnątrz przy mocnym nasłonecznieniu. Dodatkowo, funkcja Comfort View redukuje ilość niebieskiego światła emitowanego przez ekran, które – jak potwierdzają badania – znacząco męczy wzrok. LG X power2 posiada szerokokątny obiektyw i aparat 5MP umieszczony powyżej wyświetlacza, który pozwala na robienie selfie. Znajdujący się z tyłu urządzenia aparat 13MP posiada funkcję Zero Shutter Lag, która eliminuje irytujące opóźnienie występujące między chwilą naciśnięcia przycisku migawki a rzeczywistym momentem uwiecznionym na fotografii. Funkcja Auto Shot automatycznie wyzwala migawkę przedniego aparatu w chwili, gdy wykryje twarz. Z kolei Gesture Shot i Gesture Interval Shot odczytują i reagują na gesty, dzięki czemu użytkownicy nie muszą używać przycisku migawki, eliminując tym samym częstą przyczynę powstawania rozmazanych zdjęć. Opcja Quick Share umożliwia użytkownikom natychmiastowe udostępnienie zdjęć na ulubionym portalu społecznościowym za pomocą jednego stuknięcia w ekran. Model LG X power2 zawita do Ameryki Południowej na początku marca, a wkrótce potem trafi na kluczowe rynki Stanów Zjednoczonych, Azji, Europy oraz innych regionów. Ceny ogłaszane będą po lokalnych premierach. Najważniejsze parametry: Wyświetlacz: 5,5-calowy wyświetlacz HD z technologią In-cell Touch

Procesor: Octa-Core 1,5 GHz

Aparat: tylny 13 MP / przedni 5 MP (szerokokątny / lampa LED)

Pamięć: RAM 2 GB / ROM 16 GB / Micro SD (nawet 2 TB)

Bateria: 4500 mAh (wbudowana)

System operacyjny: Android 7.0 Nougat

Wymiary: 154,7 x 78,1 x 8,4 mm

Waga: 164 g

Sieć: LTE / 3G / 2G

Łączność: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0

Kolory: czerń tytanowa / połyskujący tytanowy / połyskujący złoty / połyskujący niebieski

Inne: złącze USB z funkcją OTG / czujnik żyroskopowy