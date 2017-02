Moto G5 i Moto G5 Plus - świetny stosunek możliwości do ceny

Seria G od Lenovo od samego początku koncentruje się na zapewnieniu jak najwięcej możliwości za jak najniższą cenę. I do tej pory wywiązywała się z tego zadania bardzo dobrze. Jak będzie tym razem? Wygląda na to, że tradycji stanie się zadość. Jak się okazuje, specyfikacja telefonów nie odbiega od tego, o czym mówiły plotki. Jedyną niespodzianką jest w zasadzie brak modułu NFC (przecieki wyraźnie sugerowały jego obecność). Sprzętowo, nowe telefony prezentują się następująco:

Moto G5 Moto G5 Plus CPU Qualcomm Snapdragon 430, ośmiordzeniowy ARM Cortex-A53 Qualcomm Snapdragon 625, ośmiordzeniowy ARM Cortex-A53 GPU Adreno 505 Adreno 506 Wyświetlacz 5 cali, 1080p, 441 ppi 5,2 cala, 1080p, 424 ppi Aparat 13 MP z PDAF, 5 MP do wideorozmów 12 MP z “Dual Autofocus Pixels”, 5 MP do wideorozmów Pamięć 32 GB, rozszerzalna do 128 GB 32 GB lub 64 GB, rozszerzalna do 128 GB RAM 2 GB 2 GB lub 4 GB Akumulator 2800 mAh, wyjmowalny, szybkie ładowanie 3000 mAh, ładowanie TurboPower Kolory Szary, złoty Szary, złoty Dodatkowe funkcje Czytnik linii papilarnych Czytnik linii papilarnych Oba telefony będą dostępne w sprzedaży od marca. Najtańsza wersja G5 ma kosztować 210 dolarów, zaś najtańsza G5 Plus 229 dolarów.