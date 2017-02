Motorola Moto G5: znamy zdjęcia i specyfikację techniczną

Moto G5 nie oszałamia specyfikacją techniczną: układ Snapdragon 430 i 2 lub 3 GB pamięci RAM nie robią już na nikim wrażenia, podobnie jak 5-calowy ekran Full HD, nawet jeśli ma być pokryty szkłem Gorilla Glass 3. Wiadomo, każdy wolałby używać najdroższych i najmocniejszych "okrętów flagowych" poszczególnych producentów, ale nie każdego będzie jednak stać na tego typu telefon. I może się okazać, że to jednak Moto G5 znajduje się bardziej w kręgu naszych zainteresowań, oferując niezłą wydajność i ciekawy wygląd za przystępną (zapewne) cenę. Wróćmy jednak do konkretów. Dzięki przeciekom, a ostatnio także dzięki specyfikacji technicznej Moto G5, która pojawiła się w benchmarku GFXBench, wiemy o tym smartfonie całkiem sporo: ekran o przekątnej 5 cali i rozdzielczości 1080×1920 pikseli, pokryty szkłem Gorilla Glass 3

układ Snapdragon 830 (8 rdzeni z taktowaniem 1,4 GHz) z grafiką Adreno 505

2 lub 3 GB pamięci RAM (w zależności od źródła przecieku mowa o dwóch wersjach, lub tylko jednej, 2 GB)

16 lub 32 GB pamięci na dane

główny aparat z matrycą o rozdzielczości 12 mln pikseli

przedni aparat z matrycą o rozdzielczości 5 mln pikseli

Dual SIM

akumulator o pojemności 2800 mAh

slot kart Micro SD (do 128 GB)

dwie odmiany kolorystyczne: szara i złota

odporność na zachlapanie Co ciekawe, w sieci pojawił się też już pierwszy, nieoficjalny "unboxing" Moto G5 – na serii zdjęć możemy między innymi obejrzeć dość dokładnie sam telefon, a wyświetlane na jego ekranie dane potwierdzają to, co podaliśmy powyżej: Moto G5 - nieoficjalne zdjęcia Moto G5 - nieoficjalne zdjęcia Moto G5 - nieoficjalne zdjęcia Moto G5 - nieoficjalne zdjęcia «»