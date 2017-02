Nieoficjalne rendery Galaxy S8 i S8 Plus wyciekły do sieci

Samsung Galaxy S8 i S8 Plus - nieoficjalne rendery Samsung Galaxy S8 i S8 Plus - nieoficjalne rendery Samsung Galaxy S8 i S8 Plus - nieoficjalne rendery Samsung Galaxy S8 i S8 Plus - nieoficjalne rendery Samsung Galaxy S8 i S8 Plus - nieoficjalne rendery Samsung Galaxy S8 i S8 Plus - nieoficjalne rendery Samsung Galaxy S8 i S8 Plus - nieoficjalne rendery «» Do tej pory widzieliśmy kilka renderów Samsunga Galaxy S8 jednak często były one słabej jakości. Tym razem leakster OnLeaks podzielił się wizualizacjami ukazującymi urządzenie w 360-stopniach. Co więcej grafiki ukazują również model Galaxy S8 Plus, dzięki czemu możemy lepiej odnieść się do ich proporcji. Rendery bazują na danych, które Samsung przekazał producentom obudów i etui, zatem możemy być pewni, że wymiary smartfonów będą odpowiadać rzeczywistym smartfonom. Różnice mogą przebiegać w kolorach obudowy czy materiałach. Grafiki potwierdzają to, co już wiemy o Galaxy S8 - możemy liczyć na duży ekran pokrywający około 90% przedniego panelu, złącze minijack oraz brak fizycznego przycisku Home. Po raz pierwszy zobaczymy nowe flagowce Samsunga podczas targów MWC w Barcelonie. Premiera urządzenia planowana jest na 29 marca br.