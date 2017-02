Nowy iPhone będzie ładowany bezprzewodowo?

Tak właściwie to jedyna informacja, którą mamy wam do zakomunikowania. Możemy jeszcze ewentualnie przypomnieć, że wcześniejsze plotki mówiły o tym, że Apple eksperymentuje z bezprzewodowym ładowaniem swojego najnowszego iPhone'a opierając się na rozwiązaniach proponowanych przez firmę Energeous i... to tyle. Nikt tak naprawdę nie wie, czy tegoroczny iPhone będzie ładowany bezprzewodowo. W miarę bezpiecznie można założyć, że nawet Apple - firma, która ostatnio straciła łatkę bycia innowacyjną - prędzej, czy później zdecyduje się na produkcję ładowanych bezprzewodowo gadżetów, jednak kiedy to nastąpi? Tego nie wie nikt.