Nowy iPhone bez bezprzewodowego ładowania

Harlan Sur, analityk z JPMorgan potwierdził w swoich badaniach, że Apple i Broadcom już od dwóch lat wspólnie pracują nad systemem bezprzewodowego ładowania dla telefonów iPhone. Dodaje jednak, że nie trafi on do telefonów producenta w tym roku, a dopiero w przyszłym. Zdaniem Sura, nowy iPhone ma być wyposażony w pokrytą szkłem obudowę, co ma pomóc zredukować zakłócenia indukcji elektromagnetycznej, co byłoby trudniejsze gdyby zastosowano metalową ramkę. Dodatkowo, system bezprzewodowego ładowania od Apple’a ma się w jakiś sposób wyróżniać od konkurencji, choć do końca nie wiadomo jak. Co ciekawe, Ming-Chi Kuo z konkurującej z JPMorgan firmy analitycznej KGI nadal uważa, że wszystkie modele iPhone’a zaprezentowane w tym roku będą wyposażone w system bezprzewodowego ładowania. I komu tu teraz wierzyć…