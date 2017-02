Obejrzyj na żywo premierę LG G6 i Huawei P10

Oficjalna premiera LG G6 rozpocznie się dziś (26.02.2017) o godzinie 11:00. Aby ją obejrzeć, wystarczy uruchomić transmisję na żywo za pośrednictwem YouTube, odbywającą się bezpośrednio z Barcelony: Jeśli już teraz chcesz przeczytać wszystko, co wiadomo o LG G6, wystarczy kliknąć na ten link. W podobny sposób da się też obejrzeć premierę smartfona Huawei P10, choć w tym przypadku producent ma jeszcze aktualnie jakieś problemy z transmisją. Do 13:00 (26.02.2017) zostaną one jednak z pewnością rozwiązane: Jeśli jednak nie chcesz czekać tych paru godzin, możesz już teraz przeczytać wszystko, co do tej pory wiadomo na temat Huawei P10.