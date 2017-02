Poznajcie telefon, który pobiera dane z prędkością 1 Gb/s!

Telefon ZTE :Gigabit Phone” wyposażony jest w najnowszy processor firmy Qualcomm, model Snapdragon 835 z zintegrowanym modemem Snapdragon X16 LTE. Aby osiągnąć prędkość 1GB/s, co daje nam 10-krotny wzrost szybkości pobierania względem początków technologii LTE, konieczne było zastosowanie technologii jednoczesnego użycia (agregacji) wielu pasm, anten w standardzie 4x4 MIMO i modulację 256-QAM. Dzięki wykorzystaniu technologii 5G lub Pre5 Giga+ smartfon ZTE „Gigabit Phone” może pobierać dane ponad trzykrotnie szybciej, niż w najpopularniejszym dzisiaj standardzie LTE Cat6. ZTE jest przekonane, że szybkość pobierania 1 Gb/s stanie się standardem, między innymi dzięki systemom i sieciom piątej generacji przygotowanych przez biura rozwojowe ZTE. Choć teraz jest to nadal technika jutra a nie dnia dzisiejszego, tak wkrótce podsienie to komfort korzystania z telefonów na zupełnie nowy poziom.