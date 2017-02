Przednia kamera iPhone’a 8 ma być „rewolucyjna”

Według niepotwierdzonych informacji, nowy iPhone ma mieć wyświetlacz OLED, a jego najdroższa wersja ma kosztować nawet tysiąc dolarów. Dziś dowiadujemy się czegoś nowego na temat tego supertelefonu: jego kamera do wideorozmów ma być wyposażona w czujnik podczerwieni, dzięki czemu ma rozpoznawać głębię obrazu, który rejestruje. Ta funkcja może się przydać do nowych metod uwierzytelniania użytkownika a także, jeżeli Apple się na to zdecyduje, może być udostępniona twórcom aplikacji firm trzecich, dzięki czemu będą mogły powstawać gry i programy zupełnie nowego rodzaju. Na razie nie jest jasne kiedy oficjalnie Apple zdecyduje się zaprezentować tego zupełnie nowego iPhone’a.