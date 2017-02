Rusza aktualizacja telefonów Huawei do EMUI 5.0

Niestandardowe animacje, przejścia i efekty dźwiękowe w EMUI 5.0 są inspirowane kulturą egejską. Jednak nowa propozycja Huawei to coś więcej niż tylko wzornictwo. EMUI 5.0 został wyposażony w algorytm, który uczy się zachowań użytkownika. Analizuje on które z aplikacji uruchamiane są najczęściej, a które nie są niezbędne. Dzięki temu, system może dużo sprawniej zarządzać pamięcią. Dobrym przykładem jest poranne sprawdzanie wiadomości. Rutyna dnia sprawia, że niemal zawsze wykonujemy tę czynność o tej samej porze. System odpowiednio wcześniej przygotuje aplikację do działania w pamięci podręcznej, redukując w ten sposób czas uruchamiania do minimum. Algorytm Huawei nie tylko pozwala na natychmiastowy dostęp do ulubionych aplikacji, ale dba również o błyskawiczne działanie telefonu, nawet po kilkunastu miesiącach. Zarządzane pamięcią podręczną, optymalizacja wykorzystania procesora Kirin 960 oraz procesora graficznego to kolejne funkcje, które kryją się pod płaszczem nakładki EMUI 5.0. Na bieżąco wykonywana jest również defragmentacja danych. Dzięki tej operacji, dane systemu i aplikacji są uporządkowane, co ma niebagatelny wpływ podczas uruchomiania kolejnych procesów w smartfonie i instalowania nowych aplikacji.