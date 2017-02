Sony prezentuje Xperię XA1 i XA1 Ultra

Obydwa smartfony wyposażone zostały w ten sam procesor - MediaTek Helio P20 - i taką samą kamerę główną (23MP, obiektyw f/2.0). Jeśli chodzi o pozostałe parametry to prezentują się one następująco. Xperia XA1 została wyposażona w 5-calowy ekran o rozdzielczości HD, 3 GB RAM-u, 32 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia kartami microSD, akumulator o pojemności 2300 mAh i kamerkę do selfie o rozdzielczości 8MP. Z kolei Xperia XA1 Ultra to smartfon, który otrzymał 6-calowy ekran Full HD, 4 GB RAM-u, 64 GB pamięci wewnętrznej, akumulator o pojemności 2700 mAh oraz 16-megapikselowy aparat przedni z optyczną stabilizacją obrazu. Telefony działają pod kontrolą systemu Android Nougat i pojawią się na rynku w 3 wersjach kolorystycznych: białej, złotej i czarnej. XA1 zadebiutuje 26 kwietnia w cenie 299 USD. Cena większego modelu i data premiery nie została ujawniona.