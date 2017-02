Ten Moto Mod zmienia Moto Z w prawdziwą krótkofalófkę

Najnowszy Mod do Moto Z nosi nazwę LINC i pozwala zmienić tego smartfona w regularną krótkofalówkę. Łączność przez Wi-Fi czy Bluetooth ma dość ograniczony zasięg, sieć komórkowa nie działa wszędzie, więc pomysł naprawdę ma sens. Tym bardziej, że deklarowany przez twórców projektu zasięg to aż 8 kilometrów. LINC potrafi łączyć się, wykorzystując jeden z 22 kanałów radiowych, ale – co ciekawe – jego możliwości przekraczają to, co oferuje zwykła krótkofalówka. Pozwala bowiem także na przesyłanie lokalizacji (dzięki wbudowanemu w Moto Z modułowi GPS), a nawet krótkich wiadomości tekstowych. Nakładka wyposażona jest we własny akumulator o pojemności 1500 mAh, pozwalający na pracę (tryb czuwania) przez około 20 godzin. W tym momencie trwa zbiórka funduszy społecznościowych na portalu IndieGoGo, dzięki którym cały projekt zostanie sfinansowany. Aby otrzymać LINC, należy wesprzeć tę zbiórkę kwotą 99 dolarów. LINC LINC LINC LINC LINC LINC «»