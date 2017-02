Więcej informacji na temat nowej Nokii 3310

Jak to często bywa, informacje na temat nowego telefonu pochodzą od Evana Blassa, znanego z prezentowania wiarygodnych i zwykle sprawdzających się później "przecieków". Według Blassa, nowa Nokia 3310 nie będzie smartfonem wykorzystującym specjalną wersję Androida (pojawiły się wcześniej takie plotki), ale pracować będzie pod kontrolą firmowego systemu operacyjnego Series 30+. W stosunku do pierwowzoru różnić się jednak będzie zastosowaniem kolorowego ekranu (swoją drogą, w dzisiejszych czasach zdobycie odpowiedniej liczby monochromatycznych wyświetlaczy byłoby zapewne trudniejsze i... zwiększałoby koszty). To, co natomiast będzie łączyć nową Nokię 3310 z jej pierwowzorem, ma być wielość odmian kolorystycznych oraz możliwość wymiany przedniego panelu, co pozwoli na dalsze dostosowanie wyglądu telefonu do oczekiwań użytkownika. Nie wiemy jednak, jak nowa Nokia 3310 ma wyglądać, ale Evan Blass przypuszcza, że będzie to pomieszanie wyglądu pierwotnej Nokii 3310: oraz nowej Noki 150: Ostateczny wygląd tej hybrydy na razie musicie jednak wyobrazić sobie samodzielnie...