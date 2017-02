Właśnie tak wygląda Huawei P10

Wycieków i plotek na temat telefonu Huawei P10 zdecydowanie nie brakuje. Nigdy jednak nie mieliśmy jego dokładnego zdjęcia… aż do dziś. Do Sieci wyciekły oficjalne fotografie telefonu, prezentujące go dokładnie z każdej strony. P10 ma być nowym sztandarowym modelem Huawei, a to oznacza, że możemy mieć wysokie oczekiwania jeśli chodzi o jego specyfikację sprzętową. Telefon ma być dostępny w kilku wersjach kolorystycznych i być zaprezentowany w przyszłym tygodniu na targach Mobile World Congress 2017 w Barcelonie.