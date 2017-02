Wyciekły kolejne zdjęcia Samsunga Galaxy S8

Zdjęcia potwierdzają zakrzywiony ekran lewej i prawej krawędzi. Proporcje wyświetlacza w stosunku do obudowy również prezentują się znakomicie. Na fotografiach zauważyć można dużą liczbę sensorów umieszczonych w górnej krawędzi smartfona (aparaty, skaner tęczówki, dioda LED). U dołu z kolei znajdziemy złącze USB typu C, wejście mini jack i głośniki. Kolejne zdjęcie prezentuje włączony telefon. Widzimy, że ekran nie będzie mógł pochwalić się tak rewelacyjnym, "bezramkowym" designem jak Xiaomi Mi MAX, ale w dalszym ciągu robi on dobre wrażenie.