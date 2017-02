Znamy specyfikację Sony Xperia Pikachu

Przecieki o tym urządzeniu pojawiały się już wcześniej, jednak występował on pod innymi nazwami (G3112 i Hinoki). W benchmarku GFXBench znaleziono smartfon, który pasuje parametrami do opisanych wcześniej modeli, z tym, że został on opatrzony inną nazwą - Pikachu. Pikachu to najpopularniejszy Pokemon i w związku z szałem na aplikację Pokemon Go można by podejrzewać, że Sony planuje wypuścić urządzenie dedykowane fanom japońskich potworków. Może jakaś specjalna obudowa? Może zestaw tapet i motywów inspirowany Pokemonami? To jedynie domysły. Równie dobrze może się okazać, że nazwa nie ma związku z serią Nintendo. Póki co tak prezentuje się specyfikacja telefonu: - 5-calowy ekran Full HD - ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P20 - 3 GB RAM-u - 32 GB pamięci wewnętrznej - dwa aparaty o rozdzielczości 22 MP i 8 MP Ciekawe czy Sony oficjalnie zapowie ten smartfon na targach MWC i czy rzeczywiście będzie miał jakiś związek z Pokemonami.