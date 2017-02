ZTE chce wprowadzić smartfon sterowany wzrokiem, ale...

Zbiórka rozpoczęła się 4 stycznia, a do jej końca zostało zaledwie 17 dni. Mimo to projekt zebrał tylko nieco ponad 35 tysięcy dolarów, choć celem było zgromadzenie... 500 tysięcy. Wygląda więc na to, że projekt o nazwie "Project CSX" nie zakończy się sukcesem. Trochę to dziwne, a nawet podwójnie dziwne. Dziwne dlatego, że pomysł wydaje się niezwykle interesujący i całkiem sensowny: wzrok ma w tym rozwiązaniu zastąpić niejako drugą rękę, która może być w tym czasie zajęta czym innym, np. trzymaniem się uchwytu w wagonie metra. Nie wspominając już o wyjątkowych przypadkach osób, dla których sterowanie ekranem z pomocą wzroku może być jedyną szansą na wygodną interakcję z urządzeniem mobilnym. Jeszcze dziwniejsze jest jednak to, że projekt powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłoszone przez samych potencjalnych klientów i stanowi efekt wcześniejszej kampanii badającej oczekiwania w stosunku do smartfonów przyszłości. Badania fokusowe objęły konsumentów ze 176 krajów świata i okazało się, że wśród wielu zgłoszonych pomysłów i oczekiwań dominujące okazało się właśnie pragnienie bezdotykowego obsługiwania smartfonów. Obecnie jednak nie przekłada się to na sukces zbiórki – tak to już bywa z tymi badaniami fokusowymi... Dwie główne zalety rozwiązania proponowanego przez ZTE to: przesuwanie zawartości ekranu w dół i w górę oraz w lewo lub w prawo. Dodatkowym wspomaganiem mogą być komendy głosowe

łatwe "przyklejanie" smartfona do ścian i gładkich powierzchni, z pomocą opcjonalnej obudowy, co ma pozwolić na zupełne uwolnienie obu rąk użytkownika specyfikację techniczną nowego smartfona wykorzystującego tę technologię, noszącego nazwę Hawkeye Phone: procesor Qualcomm Snapdragon 625 (8 rdzeni 2,0 GHz)

system: Android Nougat)

ekran: 5,5 cala FullHD (1920 x 1080)

główny aparat: podwójny, z matrycą 13 mln pikseli oraz z matrycą 12 mln pikseli i zoomem optycznym

przedni aparat: z matrycą 8 mln pikseli

pamięć: 3 GB RAM / 32 GB ROM (plus karty Micro SD do 256 GB)

Dual SIM

Akumulator: 3000 mAh

WIFI 802.11 b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz • BT4.2 / HFP1.6

Inne: czytnik linii papilarnych, Hi-Fi audio, NFC, USB Typu C, Quick Charge 2.0 ZTE zaprezentowało nawetnowego smartfona wykorzystującego tę technologię, noszącego nazwę Znamy też wygląd prototypowego Hawkeye Phone: Hawkeye Phone Hawkeye Phone «» Jakby tego było mało, telefon ma kosztować (wraz z "klejącą się" obudową) zaledwie 199 dolarów. A jednak zbiórka raczej nie skończy się powodzeniem, chyba w ostatnich dniach stanie się jakiś cud. Jeśli tak by się stało, dostawy smartfona rozpoczną się we wrześniu 2017 roku.