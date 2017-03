Apple wprowadziło na rynek nową wersję iPhone'a 6

W momencie premiery (2014 rok) iPhone 6 dostępny był w trzech wersjach, różniących się ilością miejsca na dane: 16 GB, 64 GB i 128 GB. Trzeba przyznać, że był to dość irytujący zestaw, bo 16 GB dla wielu użytkowników okazywało się niewystarczające, natomiast koszt zakupu wersji 64/128 GB był już wyraźnie wyższy. Brakowało "złotego środka". I właśnie niedawno, ze sporym opóźnieniem, taki złoty środek się pojawił (na dodatek rzeczywiście w złotym kolorze obudowy). 10 marca wejdzie do sprzedaży złoty iPhone 6 z 32 GB pamięci wewnętrznej, wprowadzany na rynek przez jednego z tajwańskich operatorów. I będzie konkurował z iPhone'm SE, od którego jest nieco słabszy, ale oferuje za to większy ekran. Nowy iPhone 6 (jejku, jak to brzmi) określany jest jako wersja limitowana, więc nie wiadomo, jak wiele egzemplarzy tego smartfona trafi na rynek. Nie ma też na razie informacji na temat dostępności tej wersji iPhone'a 6 w Europie.