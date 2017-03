Czy Google pokaże w tym roku budżetowego smartfona?

Wiemy już dwie rzeczy. Po pierwsze, marka Pixel zostanie zarezerwowana wyłącznie dla smartfonów, więc nie należy się spodziewać nowych tabletów czy notebooków Pixel . Po drugie, na pewno pojawi się w tym roku Pixel 2 , ale wiemy też o nim także to, że będzie to model premium. Co zatem z rynkiem masowym? W sieci pojawiły się ciekawe pogłoski mówiące o tym, że Google w istocie rzeczy pracuje również nad tego typu smartfonem – tanim, prostszym i dostępnym dla szerokiego grona użytkowników. Ale wiemy też o nim jeszcze jedno – prawdopodobnie nie będzie on sprzedawany pod marką Pixel. Bo ten ma "pozostać premium". Mimo to – według pogłosek – jest on opracowany przez ten sam zespół, który pracuje nad modelem Pixel 2. I jeszcze jedna ciekawostka: być może nie będzie on dostępny w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Może to oznaczać, że w przypadku budżetowego smartfona Google powróci do modelu współpracy z którymś z producentów, takich jak LG, Huawei czy HTC. Za taką tezą przemawia jeszcze jedno – według analityków, Google nie dysponuje jeszcze wystarczającymi mocami produkcyjnymi, by samodzielnie zapewnić odpowiednią podaż masowo sprzedawanych smartfonów.