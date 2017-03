DeX Station - nowe informacje w sprawie stacji dokującej do Galaxy S8

Oprócz słuchawek AKG i nowego powerbanka Samsung planuje też w tym samym czasie wprowadzić na rynek DeX Station. Jest to stacja dokująca do Samsunga Galaxy S8, która zamienia go w desktopa w bardzo podobny sposób co Continuum Microsoftu. Po włożeniu smartfona do stacji, będziemy mogli podpiąć do niej zewnętrzny ekran (do rozdzielczości 4K) oraz akcesoria peryferyjne - myszkę czy klawiaturę. Użytkownik do dyspozycji będzie miał dwa porty USB 2.0, port HDMI oraz złącze ethernetowe (100 Mb/s). Urządzenie wyposażone zostanie ponadto w wentylator, który ochłodzi smartfon. DeX Station ma kosztować 149,99 Euro. Sporo, ale z drugiej strony może to być świetna alternatywa dla osób często podróżujących, którym zależy na komforcie pracy desktopa i dużej mobilności.