Dodatkowe akcesoria do Samsunga Galaxy S8

Samsunga Galaxy S8 i Samsunga Galaxy S8 Plus obejmuje następujące pozycje: Samsung Clearview Standing Cover: 59,99 euro

Samsung LED View Cover: 59,99 euro

Samsung Keyboard Cover: 59,99 euro

Samsung Alcantara Cover: 44,99 euro

Samsung Silicone Cover: 29,99 euro

Samsung Clear Cover: 19,99 euro

Samsung 2-Pieces Cover: 19,99 euro

Samsung Screen Protector: 12,99 euro

Samsung Battery Pack (szybkie ładowanie): 69,99 euro

Samsung Wireless Charger Convertible: 79,99 euro

Samsung DeX Station: 149,99 euro Lista akcesoriów doobejmuje następujące pozycje: Mamy zatem do wyboru wiele obudów, wykonanych z różnych materiałów, takich jak chociażby tworzywo sztuczne na bazie silikonu albo alcantara, i dodających też czasem specjalne funkcje, takie jak fizyczna klawiatura, klapka chroniąca przedni ekran czy dodatkowe nóżki, umożliwiające łatwe postawienie smartfona w roli małego monitora. Jakby tego było mało, niemal każda obudowa występuje też w wielu odmianach kolorystycznych. Ale obudowy/nakładki to tylko część dodatkowych akcesoriów, bo lista jest znacznie dłuższa. Obejmuje m.in. dodatkową warstwę ochronną naklejaną na przedni ekran (czyżby Samsung nie był pewny jego wytrzymałości?), stację ładowania bezprzewodowego czy specjalny power-bank z funkcją szybkiego ładowania, o pojemności 5100 mAh. Chyba najciekawsza (i najdroższa) jest jednak stacja dokująca DeX Station (na zdjęciu na samej górze), umożliwiająca zmianę smartfona Galaxy S8 w prawdziwy komputer, do którego podłączymy swobodnie monitor (przez HDMI) i urządzenia peryferyjne (dwa porty USB 2.0). «»