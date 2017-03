Galaxy S8 ma być najszybszym telefonem na rynku

Według klipu, który właśnie wyciekł do Sieci, Samsung Galaxy S8 w teście AnTuTu zdobywa aż 205 284 punkty. Jeżeli klip nie jest manipulacją to oznacza to, że Galaxy S8 jest najwydajniejszym telefonem w historii rynku konsumenckiego. To o 50 proc. lepszy wynik od Galaxy S7. iPhone 7, dla porównania, zdobył 178 397 punktów.

Co prawda nie jesteśmy pewni do czego ta wydajność właściwie może nam się przydać, ale na to narzekać już nie będziemy. Przecież – to wręcz truizm – zawsze lepiej mieć duży zapas wydajności niż mieć urządzenie, które jest za wolne by radzić sobie z wieloma czynnościami.