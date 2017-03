Google pokaże w tym roku nowego Pixela

Oczywiście Osterloh nie podał żadnej konkretnej daty. Na to jest prawdopodobnie za wcześnie. O jakiejkolwiek specyfikacji Pixela 2 również możemy jak na razie co najwyżej pomarzyć. Chociaż nawet bez oficjalnej informacji pewnym jest to, że druga generacja Pixela będzie mogła pochwalić się mocniejszymi podzespołami, niż w przypadku poprzedniego modelu. 2 marca Osterloh opublikował również na Twitterze swoją krótką wypowiedź, w której zaznacza, że Google absolutnie nie porzuciło Chromebooków i że ta platforma nadal będzie rozwijana. Niestety, tak jak w przypadku Pixela 2 - wicedyrektor Google'a nie podzielił się z nami żadnymi konkretami. Na jakiekolwiek konkretne informacje będziemy musieli zatem poczekać do tegorocznej konferencji Google I/O.