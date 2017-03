Guard S8: nowy program ochrony dla topowych smartfonów Samsunga

Guard S8 to pakiet usług typu premium, skierowany do nabywców smartfonów Galaxy S8 oraz Galaxy S8+, dzięki któremu otrzymają oni kompleksową pomoc serwisową i dodatkowy rok gwarancji na swój telefon.



Pakiet Guard S8 zapewnia użytkownikom Galaxy S8 i S8+ następujące korzyści:



Pakiet Guard S8 zapewnia użytkownikom Galaxy S8 i S8+ następujące korzyści: Dedykowana infolinia dla użytkowników Galaxy S8 i S8+, dostępna pod numerem 801 880 888 oraz zdalną pomoc techniczną (remote support). Pakiet usług serwisowych, dostępnych po rejestracji na stronie (www.guards8.samsung.pl). W jego ramach, użytkownicy mogą skorzystać z opcji szybkiej naprawy telefonu: maksymalnie do 2 godzin w wybranych punktach serwisowych, bądź wymiany wadliwego smartfonu w przypadku uszkodzeń przewidzianych w gwarancji, w modelu typu door-to-door w odbiorze i w dostawie (program SWAP). Maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki kurier odbierze od użytkownika uszkodzony smartfon i wyda produkt zamienny. Ta opcja ochrony aktywna jest przez rok od daty oficjalnego rozpoczęcia sprzedaży. Ponadto użytkownik zyskuje dodatkowy rok gwarancji na produkt.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin usługi są dostępne na stronie www.guards8.samsung.pl



Rejestracja będzie możliwa od 28 kwietnia 2017 roku.