Honor 6X trafia do Polski

Sercem telefonu jest autorski procesor Huawei Kirin 655. Urządzenie wyposażone zostało w 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Wyświetlacz Honora 6X ma 5,5 cala i rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, co odpowiada zagęszczeniu 404 pikseli na cal. Brzegi wyświetlacza są zaokrąglone. Jego metalowa obudowa ma 8,2 mm grubości Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 3340 mAh, wspierająca standard szybkiego ładowania. Dzięki optymalizacji, bateria ma wystarczyć do dwóch dni zwykłego lub 1,5 dnia intensywnego używania telefonu. Jedno ładowanie pozwalać ma na wiele godzin oglądania materiałów wideo, słuchania ulubionej muzyki lub grania. Urządzenie pracuje na systemie Android 6 z nakładką EMUI 4.1. Producent już zapowiedział aktualizację do Androida 7 i EMUI 5.1. Honor 6X wyposażony został w podwójny aparat. Dzięki zastosowaniu matryc o rozdzielczości 12 i 2 megapikseli możliwe było osiągnięcie szerokiego zakresu pracy przesłony, od F/0.95 do F/16. Daje to możliwość płynnego ustawiania wybranego punktu ostrości przy jednoczesnym delikatnym rozmyciu tła. Autofokus który potrzebuje 0,3 sekundy na dostosowanie ostrości i sensor Sony IMX386 zapewnić mają ostrość zdjęć. Zastosowanie dwóch aparatów umożliwiło również edycję punktu ostrości już po wykonaniu zdjęcia. Kreatywne dusze docenią np. tryb time-lapse. Z przodu telefonu zastosowano aparat o rozdzielczości 8 megapikseli z szerokokątnym obiektywem. Dzięki temu na selfie zmieści się bez problemu nawet grupa osób. edycji zdjęć, a także funkcji malowania światłem. o odblokowania Honora 6X służy wielofunkcyjny czytnik linii papilarnych. Za jego pomocą można również przewijać zdjęcia w galerii. Dłuższe przytrzymanie powoduje wyłączenie alarmu, a pojedyncze dotknięcie pozwala na odebranie połączenia lub błyskawiczne wykonanie selfie. Honor 6X dostępny jest w ofercie abonamentowej Plus w kolorze grafitowym.