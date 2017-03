Huawei P10 już w Polsce - znamy ceny!

Design nowego flagowca Huawei może również zachwycić - podwójny aparat nie wystaje z obudowy, a czytnik linii papilarnych ukryty został pod taflą szkła. Dodatkowo czytnik ten pełni funkcję paska nawigacji, co zwiększa ekran główny o wielkości 5,1". Smartfon wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD. Huawei P10 jest wyposażony w aparat, który powstał we współpracy z firmą Leica. Ofeurje on obraz z dwóch soczewek - 12 MP RGB oraz 20 MP monochromatycznej z jasnością F/2.2. Dzięki takiemu połączeniu, oraz obecności systemu optycznej stabilizacji obrazu możemy liczyć na nieporuszone kadry i wysoką jakość zdjęć. Innowacją dla wszystkich, którzy uwielbiają wykonywać zdjęcia portretowe jest tryb, który wykorzystuje technologię trójwymiarowego wykrywania twarzy. Analizie podlega aż 190 cech, związanych z mimiką i kolorystyką. Wiedza zebrana przez czujniki wykorzystywana jest do korekcji oświetlenia oraz przy korzystaniu z trybów upiększających.

Po raz pierwszy również przedni aparat powstał we współpracy z firmą Leica. 8 Mpx i jasność F/1.9

pozwalają na wykonanie portretów i selfie o niespotykanej wcześniej jakości. Dodatkowo, czujniki

pozwalają na wykonanie portretów i selfie o niespotykanej wcześniej jakości. Dodatkowo, czujniki w przednim aparacie automatycznie rozpoznają czy w kadrze znajduje się jedna czy więcej osób. W tym drugim przypadku uruchamiany jest tryb szerokokątny. Na pokładzie Huawei P10 znajdziemy także ośmiordzeniowy procesor Kirin 960, 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci wewnętrznej. Całość napędza energia z akumulatora o pojemności 3200 mAh, która przy zwykłym użytkowaniu ma gwarantować do dwóch dni pracy. Warto dodać, że ładowanie odbywa się z wykorzystaniem technologii Huawei Super Charge, która nie tylko wpływa na szybkość uzupełniania energii, ale także na bezpieczeństwo samego procesu.