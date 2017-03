Huawei pracuje nad smartfonem całkowicie bez ramek

Już zaprezentowane niedawno LG G6 czy nadchodzący Samsung Galaxy S8 to smartfony, w których proporcje ekranu do całkowitej powierzchni przedniej ścianki zostały zdefiniowane na nowo. Ale Huawei chce iść jeszcze krok dalej, bo – jak przyznał prezes firmy Yu Chengdong – w dziale badawczo-rozwojowym trwają obecnie prace nad całkowicie bezramkowym smartfonem. Co to znaczy? W przeciwieństwie do nowych topowych modeli LG czy Samsunga przednia ścianka smartfona Huawei pokryta będzie ekranem od brzegu do brzegu, ale także od samej góry do samego dołu. Trzeba będzie zatem znaleźć sposób na umieszczenie na tej ściance nie tylko przycisku Home (to akurat dość łatwo zastąpić wirtualnym klawiszem), ale także głośnika czy obiektywu przedniego modułu fotograficznego. Jest to technicznie możliwe, a jeśli Huawei zdecydowałoby się równocześnie na wygięcie wszystkich czterech krawędzi wyświetlacza, taki telefon wyglądałby jeszcze bardziej fantastycznie niż Huawei Honor Magic (na zdjęciu powyżej).