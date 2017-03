iPhone 8 będzie miał ekran OLED o przekątnej aż 5,8 cala

nowy iPhone 8 będzie ogromny! Jak na Apple oczywiście, bo są już na rynku smartfony o ekranach 6-calowych lub większych. Ekran OLED o przekątnej aż 5,8 cala to w przypadku Apple prawdziwe zaskoczenie, bo wcześniej analitycy spodziewali się raczej smartfona z ekranem 5-calowym. Po pierwsze,będzie ogromny! Jak na Apple oczywiście, bo są już na rynku smartfony o ekranach 6-calowych lub większych. Ekran OLED o przekątnej aż 5,8 cala to w przypadku Apple prawdziwe zaskoczenie, bo wcześniej analitycy spodziewali się raczej smartfona z ekranem 5-calowym. I w sumie mieli rację, bo... będą aż trzy nowe iPhone'y. Oprócz modelu iPhone 8 pojawi się bowiem także iPhone 7s (z ekranem o przekątnej 4,7 cala) i iPhone 7s Plus (z ekranem 5,5-calowym). Warto jednak skomentować te doniesienia, zwłaszcza w przypadku największego iPhone'a 8. Wcześniejsze pogłoski mówiły bowiem o tym, że może tu dojść do "kreatywnego" podawania przekątnej ekranu, który w przypadku tego modelu będzie prawdopodobnie zajmował całą przednią ściankę. Być może będzie zatem tak, że taki prawdziwy, "zwykły" ekran mieć będzie przekątną rzędu 5,1-5,15 cala, natomiast resztę stanowić będzie "ekran funkcjonalny", zastępujący przyciski itp. I jeszcze jedna ciekawa, choć być może niezbyt miła informacja – prawdopodobnie zwiększy się też średnia cena nowego smartfona Apple. Do tej pory oscylowała ona wokół 700 dolarów, ale wraz z pojawieniem się modelu iPhone 8 może podskoczyć do około 1000 dolarów. Zapowiada się zatem naprawdę niezwykły telefon, ale i za tę niezwykłość trzeba będzie jeszcze więcej zapłacić...