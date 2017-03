Nokia 3310 – wersja dla bogatych Rosjan

Jeśli jesteś Rosjaninem, jesteś bogaty i chcesz, żeby to było widać na pierwszy rzut oka, ale słyszałeś, że Nokia 3310 jest "kultowa", to masz problem. Problem polega na tym, że nowa Nokia 3310 jest pod wieloma względami ciekawa , ale generalnie to zwykły i na dodatek – o zgrozo – tani telefon. W Polsce kosztować będzie prawdopodobnie około 200 zł. Na szczęście jest sposób, aby Nokię 3310 nieco "ubogacić". Rosyjska firma Caviar zaprezentowała specjalną wersję Nokii 3310 o nazwie Supremo Putin. Jej obudowa wykonana jest z tytanu (wykończonego w ciekawy, kratkowany sposób), a do tego dochodzą jeszcze specjalne złote dodatki, na czele z wykonanym ze złota "popiersiem" prezydenta Władymira Władymirowicza Putina. Pod tą obudową znajdują się już zwyczajne podzespoły Nokii 3310, ale mimo to cena telefonu wzrosła do około 7000 zł. Może nie jest to jeszcze satysfakcjonujący niektórych pułap (pomogłyby pewnie jakieś wstawki z diamentów), ale przynajmniej nieco drożej... A swoją drogą, to tytanowe wykończenie obudowy (bez złotych wstawek) wygląda naprawdę nieźle!